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Небензя: России не предлагали сотрудничать со следствием по ЧП с БПЛА в Лейпциге

Небензя: России не предлагали сотрудничать со следствием по ЧП с БПЛА в Лейпциге

России не предлагали сотрудничать со следствием по инциденту с БПЛА в аэропорту Лейпцига в ФРГ. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

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