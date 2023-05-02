В Архангельске несовершеннолетняя девочка получила травмы на батуте в парке «Леоград»

Прокуратура Архангельска провела проверку.Установлено, что девочка, прыгая на батуте, зацепилась ногой за ограждения и упала на пол, ударившись спиной.
Популярные статьи
- Владимир Путин присвоил почётное звание «гвардейская» 200-й мотострелковой бригаде, в состав которой входит «Архангельский» батальон
- Третьеклассник из Северодвинска в свободное время помогает дворникам убирать придомовые территории
- В Холмогорском районе привлекли к ответственности водителя КАМАЗа, который сел за руль в нетрезвом виде
Свежие комментарии