Владимир Путин вывел ФМБА из подчиненности Минздраву и переподчинил себе

Сегодня российский лидер Владимир Путин вывел Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) из подчиненности Минздраву и переподчинил себе, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на сайт официального опубликования правовых актов.
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