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В России предложили возродить тимуровское движение среди молодёжи

В России предложили возродить тимуровское движение среди молодёжи

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть идею частичной реставрации и внедрения в современную молодёжную среду тимуровского движения с целью патриотического воспитания, обучения альтруизму, взаимовыручке и помощи ближним.

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