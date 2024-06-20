Ушел из жизни выдающийся китаевед Михаил Крюков

Не стало Михаила Васильевича Крюкова, выдающегося российского китаеведа, историка, этнографа, одного из крупнейших специалистов по истории Древнего Китая, сообщает 20 июня пресс-служба Института стран Азии и Африки МГУ им.
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