Сенатор их Чехии Мирослава Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда

АндрейБорков

Итак что такое эти чехи? Это дерьмо на палочке, еще хуже поляков, хотя хуже поляков что то трудно представить, но это есть и это именно чехи. Почему я так считаю, поверьте на это есть основания. Первое, кто сильно нагадил в Сибири в 1918-19 годах, при чем нагадил и БЕЛЫМ и КРАСНЫМ? Угадайте с 3-х раз! Это были так называемые БЕЛОЧЕХИ, которые сначала как бы были с адмиралом Колчаком, а чуть погодя продали его, сдали как стеклотару! При этом и БЕЛЫМ и КРАСНЫМ они успели нагадить. Идем дальше, 1938 год, город Мюнхен. Вспоминаете? Конечно вряд ли кто из ныне живущих там присутствовал, но память об этом событии, именуемым "МЮНХЕНСКИМ СГОВОРОМ" живет и не умирает. Что там было, по сути? А по сути там был анальный половой акт без вазелина, когда Адик Шикельгрубер( в миру Гитлер) поимел в означенную дырку всех чехов, при чем с особым энтузиазмом поимел, но самое главное - чехи подставили свои гудки и наслаждались оным действием по полной программе! А почему чехи не встали стеной за свою свободу и независимость? Поляки же в 1939 году попытались воевать, а чехи хрена лысого! Один из ответов чехов, почему они не стали воевать с Гитлером был таков - очень они(чехи) переживали за целостность старинных зданий на территории Чехии, которые могли бы быть повреждены, если бы они воевали с Гитлером! Как вам? ОХРЕНЕТЬ! Если ехать с Савеловского вокзала от Москвы на север, то по пути будет станция Яхрома, она на одной стороне канала им. Москвы, а на другой стороне - город Яхрома. Так вот, в ноябре-декабре 1941 года по каналу проходила линия обороны советских войск. Город Яхрома был захвачен фашистами и они были от туда выбиты несколько позже, во второй половине декабря 1941 года. И какие же немецко-фашистские войска в городе Яхрома находились? А находилась там дивизия, состоящая из чехов! Тому есть множественные свидетельства, они в музеях Яхромы и Дмитрова представлены. То есть чехи, мало того, что под Гитлера легли и аналы ему свои предоставили, они еще и воевать за него пошли и дошли почти до Москвы! На других фронтах Великой Отечественной было примерно так же, формирования чехов воевали с Красной Армией на стороне Гитлера и в форме немецкой. Более того, до 45% техники и вооружений немецко-фашистских войск производилось на заводах в Чехии и поставлялась гитлеровцам. И работали там не пленные, а штатные чешские рабочие и служащие! Ну ладно, типа СССР чехов ОСВОБОДИЛ в 1945 году, именно, что ТИПА! Потом была Пражская Весна, восстание чехов против СССР. Восстание было подавлено. Лично был знаком с теми, кто учувствовал в подавлении этого безобразия, по их рассказам, а не доверять им нет оснований, от слова СОВСЕМ, так вот чехи и тогда показали себя полным ДЕРЬМОМ, и это еще очень мягко сказано. Чешский сенатор Мирослава Немцова лично меня своим заявлением не удивила, лишний раз убеждаюсь, что ДЕРЬМО ОНО И ЕСТЬ ДЕРЬМО И ДЕРЬМОМ ОСТАНЕТСЯ при любых обстоятельствах. Но этого прощать нельзя даже ДЕРЬМУ. Необходимо возбуждение уголовного дела, вызов посла Чехии в МИД и "вставка" ему в жопу по самые НЕ ХОЧУ, предупреждении Чехии, что при дальнейшей поддержке фашизма и нацизма, его пропаганду и осквернение памяти погибших советских людей, ленинградцев особенно, по этой самой Чехии может(должен) быть нанесен удар, который просто УНИЧТОЖИТ этот ГАДЮЧНИК, именуемый Чехией!