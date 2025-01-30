Сенатор их Чехии Мирослава Немцова призвала ещё раз совершить блокаду Ленинграда, максимально ужесточив санкции против России.
Сенатор их Чехии Мирослава Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда
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MB
Marina Bubon
Тварь. 😡
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19 час.
Амара Карпова
Это баба тоже под веществами?🤮💩
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19 час.
АндрейБорков
Итак что такое эти чехи? Это дерьмо на палочке, еще хуже поляков, хотя хуже поляков что то трудно представить, но это есть и это именно чехи. Почему я так считаю, поверьте на это есть основания. Первое, кто сильно нагадил в Сибири в 1918-19 годах, при чем нагадил и БЕЛЫМ и КРАСНЫМ? Угадайте с 3-х раз! Это были так называемые БЕЛОЧЕХИ, которые сначала как бы были с адмиралом Колчаком, а чуть погодя продали его, сдали как стеклотару! При этом и БЕЛЫМ и КРАСНЫМ они успели нагадить. Идем дальше, 1938 год, город Мюнхен. Вспоминаете? Конечно вряд ли кто из ныне живущих там присутствовал, но память об этом событии, именуемым "МЮНХЕНСКИМ СГОВОРОМ" живет и не умирает. Что там было, по сути? А по сути там был анальный половой акт без вазелина, когда Адик Шикельгрубер( в миру Гитлер) поимел в означенную дырку всех чехов, при чем с особым энтузиазмом поимел, но самое главное - чехи подставили свои гудки и наслаждались оным действием по полной программе! А почему чехи не встали стеной за свою свободу и независимость? Поляки же в 1939 году попытались воевать, а чехи хрена лысого! Один из ответов чехов, почему они не стали воевать с Гитлером был таков - очень они(чехи) переживали за целостность старинных зданий на территории Чехии, которые могли бы быть повреждены, если бы они воевали с Гитлером! Как вам? ОХРЕНЕТЬ! Если ехать с Савеловского вокзала от Москвы на север, то по пути будет станция Яхрома, она на одной стороне канала им. Москвы, а на другой стороне - город Яхрома. Так вот, в ноябре-декабре 1941 года по каналу проходила линия обороны советских войск. Город Яхрома был захвачен фашистами и они были от туда выбиты несколько позже, во второй половине декабря 1941 года. И какие же немецко-фашистские войска в городе Яхрома находились? А находилась там дивизия, состоящая из чехов! Тому есть множественные свидетельства, они в музеях Яхромы и Дмитрова представлены. То есть чехи, мало того, что под Гитлера легли и аналы ему свои предоставили, они еще и воевать за него пошли и дошли почти до Москвы! На других фронтах Великой Отечественной было примерно так же, формирования чехов воевали с Красной Армией на стороне Гитлера и в форме немецкой. Более того, до 45% техники и вооружений немецко-фашистских войск производилось на заводах в Чехии и поставлялась гитлеровцам. И работали там не пленные, а штатные чешские рабочие и служащие! Ну ладно, типа СССР чехов ОСВОБОДИЛ в 1945 году, именно, что ТИПА! Потом была Пражская Весна, восстание чехов против СССР. Восстание было подавлено. Лично был знаком с теми, кто учувствовал в подавлении этого безобразия, по их рассказам, а не доверять им нет оснований, от слова СОВСЕМ, так вот чехи и тогда показали себя полным ДЕРЬМОМ, и это еще очень мягко сказано. Чешский сенатор Мирослава Немцова лично меня своим заявлением не удивила, лишний раз убеждаюсь, что ДЕРЬМО ОНО И ЕСТЬ ДЕРЬМО И ДЕРЬМОМ ОСТАНЕТСЯ при любых обстоятельствах. Но этого прощать нельзя даже ДЕРЬМУ. Необходимо возбуждение уголовного дела, вызов посла Чехии в МИД и "вставка" ему в жопу по самые НЕ ХОЧУ, предупреждении Чехии, что при дальнейшей поддержке фашизма и нацизма, его пропаганду и осквернение памяти погибших советских людей, ленинградцев особенно, по этой самой Чехии может(должен) быть нанесен удар, который просто УНИЧТОЖИТ этот ГАДЮЧНИК, именуемый Чехией!
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17 час.
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