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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Заврагин – 2-й в рейтинге проспектов «Филадельфии» от Daily Faceoff. Мартон – 1-й, Бонк – 3-й, Лучанко – 6-й, Соколовский (203 см, 109 кг) – 10-й

Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов «Филадельфии». Возглавил список 19-летний форвард Портер Мартон , дебютировавший в НХЛ в прошлом сезоне.

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