Автоэксперт Славнов объяснил, когда водитель может легально покинуть место ДТП

МОСКВА, 27 июня, ФедералПресс. Водитель, который после аварии отвез пострадавшего в больницу, не имея иной возможности отправить его к врачам, а после вернулся на место происшествия, не считается виновным в нарушении статьи об оставлении места ДТП, разъяснил Верховный суд.