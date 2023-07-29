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Исинбаева всё. Новые подробности скандала

Исинбаева всё. Новые подробности скандала

Юрий Кот После громких заявлений человека мира Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Народного фронта.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Раз эта неблагодарная, неполноценная Исинбаева внаглую, на весь мир, отказалась от своей Родины, значит она предатель, а их, как правило, лишают всех званий, наград и просто вычеркивают из списков рожденных в РОССИИ. Вот пусть бесится и живёт на чужбине!!! Скатертью дорога!!!
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Олег Орлов
А у нас и политики, вроде Ельцина, на волне конъюнктуры для карьеры призывали жить по ленински, работать по ленински... Но... Это просто слова...
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МГ
Малик Гумеров
&quot;сказал пресс-секретарь президента Песков&quot; - Песков такой же продажная шкура , как и эта проститутка Исинбаева !     Их глаз долой и из сердца вон - уродов дегенератов !   Их только давить как тараканов !   ...
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