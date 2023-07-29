Юрий Кот После громких заявлений человека мира Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Народного фронта.
Исинбаева всё. Новые подробности скандала
Комментарии
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Валентин Щербаков
Раз эта неблагодарная, неполноценная Исинбаева внаглую, на весь мир, отказалась от своей Родины, значит она предатель, а их, как правило, лишают всех званий, наград и просто вычеркивают из списков рожденных в РОССИИ. Вот пусть бесится и живёт на чужбине!!! Скатертью дорога!!!
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3 час.
Олег Орлов
А у нас и политики, вроде Ельцина, на волне конъюнктуры для карьеры призывали жить по ленински, работать по ленински... Но... Это просто слова...
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2 час.
МГ
Малик Гумеров
"сказал пресс-секретарь президента Песков" - Песков такой же продажная шкура , как и эта проститутка Исинбаева ! Их глаз долой и из сердца вон - уродов дегенератов ! Их только давить как тараканов ! ...
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56 мин.
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