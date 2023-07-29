Исинбаева всё. Новые подробности скандала

Валентин Щербаков Раз эта неблагодарная, неполноценная Исинбаева внаглую, на весь мир, отказалась от своей Родины, значит она предатель, а их, как правило, лишают всех званий, наград и просто вычеркивают из списков рожденных в РОССИИ. Вот пусть бесится и живёт на чужбине!!! Скатертью дорога!!!

Олег Орлов А у нас и политики, вроде Ельцина, на волне конъюнктуры для карьеры призывали жить по ленински, работать по ленински... Но... Это просто слова...