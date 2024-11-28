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«Челси» идет первым в Лиге конференций после 4 туров. «Фиорентина» – 6-я, «Бетис» – 22-й, «Астана» – 23-я, «Динамо» Минск – 35-е

Команда под руководством Энцо Марески обыграла «Хайденхайм» (2:0) и с 12 очками лидирует в турнире. Столько же баллов набрала «Легия», по 10 очков заработали «Ягеллония», «Рапид» Вена, «Витория Гимараэш».

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