По мотивам пресс-конференции президента, или почему западным лидерам с ним не... комфортно

Владимир Владимирович Путин. Слово "абсолютно" опускаю, ибо незачем. И мой текст - не славословие. Точный, компетентный и безукоризненный руководитель, владеющий всем массивом знаний во вверенной ему области управления, кратко и ёмко излагающий сложные понятия, не чурающийся публичных эмоций.