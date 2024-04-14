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В Иркутске за убийство матери суд приговорил бывшего адвоката к 15 годам

В Иркутске за убийство матери суд приговорил бывшего адвоката к 15 годам

Мужчина избил пенсионерку до смерти, удары наносил руками, ногами и термосом.В Иркутской области точку поставили в уголовном деле о жестоком убийстве 88-летней пенсионерки.

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Комментарии
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Eduard
Вам не понравится может,но я считаю,что старушки засиделись на этом свете.Ну действительно детям нормальной жизни нет.Они умирают чаще чем их матери,а папаши вообще давно на кладбище.Какая-то в природе система странная.Молодые помирают,старые до 100 тянут,так что о наследстве не мечтайте,его чужие получат!
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16 час.
Eduard
Понятно звучит странно,но странно,что женщины нас переживают,зачем-то!
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16 час.
Eduard
50 лет,а жизни нет!
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16 час.

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