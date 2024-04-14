В Иркутске за убийство матери суд приговорил бывшего адвоката к 15 годам

Eduard

Вам не понравится может,но я считаю,что старушки засиделись на этом свете.Ну действительно детям нормальной жизни нет.Они умирают чаще чем их матери,а папаши вообще давно на кладбище.Какая-то в природе система странная.Молодые помирают,старые до 100 тянут,так что о наследстве не мечтайте,его чужие получат!