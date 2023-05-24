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Муж Ксении Собчак Богомолов раскритиковал российскую элиту за скорбь о прошлой жизни

Муж Ксении Собчак Богомолов раскритиковал российскую элиту за скорбь о прошлой жизни

Художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, супруг журналистки и телеведущей Ксении Собчак, написал статью «Диетическое горе», в которой раскритиковал российскую элиту за презрение к родине и скорбь о прошлой жизни.

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