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Хави о 2:1 с «Осасуной»: «Золотая победа – на паузу мы уходим лидерами. Все было против «Барсы». Судья должен объясниться»

Хави поделился мыслями после волевой победы «Барселоны» над «Осасуной» (2:1). Каталонский клуб при счете 0:1 остался в меньшинстве – на 31-й минуте красную карточку получил форвард Роберт Левандовски.

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