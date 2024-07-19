Глава Россельхознадзора объяснил снижение импорта кормов для животных

Импорт Россией кормов для домашних животных снизился в первой половине 2024 года на 40%. Об этом 19 июля в интервью РБК рассказал руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт.
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