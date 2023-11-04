Банки.ру
ГлавнаяТемыДобавить свою темуЛучшие темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Банки.ру

95 072 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    "И в полночь ваши денежки заройте в землю - где? И в полночь ваши денежки вложите в этот банк..."Раскрыты способы ...
  • Александр Алексеевич
    Ну если путин пообещал, значит железобетонно. Как и с повышением пенсионного возраста.Путин пообещал со...
  • Виктория Городецкая
    По идее тогда у нас еще есть время до конца года взять квартиру. Во всяком случае постараться это сделать. Планировал...Когда кончатся де...

Объяснено, как мошенники под видом коммунальщиков обманывают россиян

Коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения, если не возникла аварийная ситуация. В ином же случае существуют риски впустить к себе в дом мошенников, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводит «Прайм».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх