Объяснено, как мошенники под видом коммунальщиков обманывают россиян

Коммунальные службы никогда не приходят без предупреждения, если не возникла аварийная ситуация. В ином же случае существуют риски впустить к себе в дом мошенников, рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, чьи слова приводит «Прайм».
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