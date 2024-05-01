ACS CS: разработаны биочернила с растительными клетками для 3D-печати

Китайские ученые из Нанкинского технологического университета создали новый тип материалов, внедрив живые растительные клетки в синтетическую матрицу и использовав состав в качестве чернил для 3D-принтера.
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