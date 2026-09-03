EU's Kallas Says No Progress On Zelensky's Cash Infusion For Patriot Missiles On Wednesday EU leadership revealed that the Zelensky government has formally asked the European Commission to provide several billion euros from the EU’s €90 billion ($105 billion) support loan to purchase US-made Patriot air defense missiles.
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