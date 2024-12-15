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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Барсы» одна победа в 6 последних играх Ла Лиги. Дальше – «Атлетико», выигравший 11 матчей подряд

У «Барсы» одна победа в 6 последних играх Ла Лиги. Дальше – «Атлетико», выигравший 11 матчей подряд

Сегодня каталонцы дома проиграли «Леганесу» (0:1). У команды Ханси Флика одна победа, две ничьих и три поражения в 6 последних матчах чемпионата Испании.

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