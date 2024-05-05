Шансы для наступления Киева в 2025 году

Салливан: помощь США поможет наступлению Украины в 2025 году Советник по национальной безопасности США считает, что с поддержкой из Вашингтона у Киева будет возможность «держать линию» обороны, хотя он и ожидает российского продвижения на поле боя в ближайшие месяцыСоветник по национальной безопасности США Джейк Салливан (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images) Военная помощь США в размере $61 млрд поможет Украине перейти в контрнаступление в 2025 году, заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан Financial Times.