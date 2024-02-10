Правоохранители задержали четырех похитителей подростка в Крыму

Известия/Александр Казаков Правоохранители установили личности и задержали четырех молодых людей, похитивших и вымогавших деньги у 17-летнего подростка в Симферополе, сообщил РЕН ТВ информированный источник.
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