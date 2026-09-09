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Позитив для оптимистов

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Зеленский подыграл Путину, став заложником собственной стратегии

Зеленский подыграл Путину, став заложником собственной стратегии

  Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киев более тяжелые для Украины условия мирного соглашения чем те, которые предлагались ей раньше и так оценила общую ситуацию: «Донбасс сдают.

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