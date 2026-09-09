Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что Уиткофф и Кушнер привезли в Киев более тяжелые для Украины условия мирного соглашения чем те, которые предлагались ей раньше и так оценила общую ситуацию: «Донбасс сдают.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Риск вымирания ч...
- Дизельная сделка ...
- «Риск вымирания ч...
Мэрзнi, вовчiй хвiст.