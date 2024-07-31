Комитет ГД по обороне рекомендовал пересмотреть с его же подачи только что принятый закон об аресте военных за гаджеты

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал пересмотреть им же внесенный и недавно принятый закон, запрещающий военным запрещающий использование гаджетов с функцией подключения к интернету военными в зоне проведения специальной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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