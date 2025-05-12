НАТО в уязвимости: Залужный о необходимости новой военной стратегии

Business Insider утверждает, что устаревшая доктрина НАТО делает альянс уязвимым. Эксперты, включая Валерия Залужного, говорят о переосмыслении военной стратегии с акцентом на беспилотники в свете конфликта на Украине.
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