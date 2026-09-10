НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Воронежские новости

5 подписчиков

В России впервые исследуют препараты ГПП-1 для лечения подросткового ожирения

В России впервые исследуют препараты ГПП-1 для лечения подросткового ожирения

Исследования препаратов Семавик Некст и Седжаро для лечения ожирения у подростков охватили 800 участников из 50 медцентров России.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Ирина
Ирина

Вы серьезно? Вместо того, чтобы детям прививать правильные пищевые привычки и здоровый образ жизни, лучше с детства садить их на уколы, на которых они потом всю жизнь будут? Во- первых вес обратно вернется, если бросят, а во вторых- ещё даже для взрослых людей не понятно, какие будут последствия в дальнейшем после этого препарата и токсичных консервантов в составе, и так поголовно все с побочками мучаются