В России впервые исследуют препараты ГПП-1 для лечения подросткового ожирения

Исследования препаратов Семавик Некст и Седжаро для лечения ожирения у подростков охватили 800 участников из 50 медцентров России.
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Свежие комментарии
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Вы серьезно? Вместо того, чтобы детям прививать правильные пищевые привычки и здоровый образ жизни, лучше с детства садить их на уколы, на которых они потом всю жизнь будут? Во- первых вес обратно вернется, если бросят, а во вторых- ещё даже для взрослых людей не понятно, какие будут последствия в дальнейшем после этого препарата и токсичных консервантов в составе, и так поголовно все с побочками мучаются
Не дай бог сенжаро этот до подростков дойдет, перетравятся же все