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По крайней мере, один "деловой человек" не будет больше приезжать в Москву с чемоданом денег, чтобы купить один город и оставить его под контролем киевской хунты

По крайней мере, один "деловой человек" не будет больше приезжать в Москву с чемоданом денег, чтобы купить один город и оставить его под контролем киевской хунты

Украинский олигарх Ринат Ахметов признан членом экстремистского объединения, следует из реестра Минюста РФ.

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Комментарии
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M
Malina
Теперь, наверное, надо об&#39;явить Экстремистами, а проще &quot;предателями Родины&quot; тех - кто принимал эти &quot;чемоданы денег&quot;... А????
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10 час.
НГ
Надежда Гурьева
👍
Ответить
10 час.

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