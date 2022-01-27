В Челябинске начала работу ковидная поликлиника

Пока пациентов готовы принимать в восьми кабинетах. Как сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области, открылся первый центр для пациентов, которые по некоторым симптомам подозревают у себя COVID-19 или были в контакте с больным коронавирусом.
Пока пациентов готовы принимать в восьми кабинетах. Как сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области, открылся первый центр для пациентов, которые по некоторым симптомам подозревают у себя COVID-19 или были в контакте с больным коронавирусом.
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