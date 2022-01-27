Аргументы недели

97 571 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Fedor Коршунов
    Вам фактура не нравится. Так на всех не угодишь, как говорится: "На вкус и цвет товарищей нет".Экономист Дмитрий...
  • Влад Философ
    Хрена им, а не газ…Президент Молдави...
  • Мельников Александр
    Собаки очень часто нападают на диабетиков и сердечников. От первых часто, почти всегда пахнет ацетоном, а от вторых р...Бездомные собаки ...

В Челябинске начала работу ковидная поликлиника

В Челябинске начала работу ковидная поликлиника

Пока пациентов готовы принимать в восьми кабинетах. Как сообщает пресс-служба минздрава Челябинской области, открылся первый центр для пациентов, которые по некоторым симптомам подозревают у себя COVID-19 или были в контакте с больным коронавирусом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх