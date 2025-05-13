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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

**Снейк Айз на первых кадрах крупнобюджетной игры G.I. Joe** Где-то в стенах...

Снейк Айз на первых кадрах крупнобюджетной игры G.I. JoeГде-то в стенах офиса молодой студии Atomic Arcade, созданной ветеранами жанра экшен-игр из таких компаний, как Eidos, Epic, Bethesda и WB, уже несколько лет кропотливо ведётся разработка амбициозного проекта по вселенной G.

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