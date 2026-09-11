Ванилла SU
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Ванилла SU

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Уход после 40: почему я выбираю разумность вместо агрессивных активов

Уход после 40: почему я выбираю разумность вместо агрессивных активов

Когда разговор заходит об уходе за кожей после сорока, я всё чаще ловлю себя на мысли, что маркетинговые обещания и бесконечные полки с «чудо-средствами» начинают раздражать.

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