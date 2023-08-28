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Тризуб из шаров упал на головы киевлян под крики «На Москву!»

Тризуб из шаров упал на головы киевлян под крики «На Москву!»

На праздновании Дня Независимости Украины в Киеве произошел конфуз. Украинский национальный символ – трезубец (тризуб) упал на головы выкрикивающих лозунги киевлян.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
&quot;Трэзуб&quot; оказался неподъемным даже  для шаров!!! Слишком  подлая ноша... &quot;БОГ, шельму, метит&quot;...
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20 час.
ЕТ
Екатерина Третьякова
Даже вилы из шаров испугались и вернулись к хозяевам,после того , как узнали маршрут.
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19 час.
НЭ
Наталья Эрнст
- &quot;На Москву&quot;. Как символично.! В 1945. на красной площади, тоже бросали к мавзолею, фашистские штандарты. И этому поганому трезубу, там же место.
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18 час.

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