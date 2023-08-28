Тризуб из шаров упал на головы киевлян под крики «На Москву!»

лл лина любимцева "Трэзуб" оказался неподъемным даже для шаров!!! Слишком подлая ноша... "БОГ, шельму, метит"...

ЕТ Екатерина Третьякова Даже вилы из шаров испугались и вернулись к хозяевам,после того , как узнали маршрут.