На праздновании Дня Независимости Украины в Киеве произошел конфуз. Украинский национальный символ – трезубец (тризуб) упал на головы выкрикивающих лозунги киевлян.
Тризуб из шаров упал на головы киевлян под крики «На Москву!»
Комментарии
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лл
лина любимцева
"Трэзуб" оказался неподъемным даже для шаров!!! Слишком подлая ноша... "БОГ, шельму, метит"...
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20 час.
ЕТ
Екатерина Третьякова
Даже вилы из шаров испугались и вернулись к хозяевам,после того , как узнали маршрут.
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19 час.
НЭ
Наталья Эрнст
- "На Москву". Как символично.! В 1945. на красной площади, тоже бросали к мавзолею, фашистские штандарты. И этому поганому трезубу, там же место.
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18 час.
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