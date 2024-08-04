Экс-советник Кучмы Соскин о дефолте Украины и "шмурдяке" вместо президента. Отмечается, что украинские власти довели государство до банкротства, что ставит страну на грань гражданской войны.
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