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Экс-советник Кучмы заявил о "шмурдяке" вместо президента: Дальше - банкротство и гражданская война

Экс-советник Кучмы заявил о "шмурдяке" вместо президента: Дальше - банкротство и гражданская война

Экс-советник Кучмы Соскин о дефолте Украины и "шмурдяке" вместо президента. Отмечается, что украинские власти довели государство до банкротства, что ставит страну на грань гражданской войны.

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