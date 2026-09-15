АРПМ внедрит технологии ИИ для выстраивания карьерных траекторий

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Агентство развития профессионального мастерства (АРПМ) планирует внедрить технологии искусственного интеллекта для выстраивания карьерных траекторий молодых специалистов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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