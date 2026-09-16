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Регионы России

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Госдума закрыла въезд в Россию для 200 тысяч иностранцев за нарушения

Госдума закрыла въезд в Россию для 200 тысяч иностранцев за нарушения

Государственная Дума России приняла ряд законов, усовершенствующих миграционную политику. В соответствии с новыми нормами въезд в Россию запрещён 200 тысячам иностранных граждан, нарушивших законодательство, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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