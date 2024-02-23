До 80% сотрудников компаний в России должны научиться работать с ИИ к 2030 году

Доля сотрудников российских компаний, которые умеют работать с технологиями на основе искусственного интеллекта, должна вырасти с 5% до 80% к 2030 году, согласно обновленной версии Национальной стратегии развития ИИ.
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