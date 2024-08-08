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На «Армии-2024» представят входящий в комплекс гражданской ПВО дрон-перехватчик

На «Армии-2024» представят входящий в комплекс гражданской ПВО дрон-перехватчик

На международном военно-техническом форуме «Армия-2024» представят входящий в комплекс гражданской модульной противовоздушной обороны (ПВО) дрон-перехватчик, внешне напоминающий ракету, развивающую скорость до 300 километров в час.

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