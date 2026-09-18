Марокканские гумьеры: как главные насильники Второй мировой избежали наказания

О безжалостных военных преступлениях совершённых во время Второй мировой войны марокканскими гумьерами на территории оккупированной Италии и Германии предпочитают вспоминать преимущественно германо-итальянские исследователи и историки, поддерживающие концепцию «ревизионизма».