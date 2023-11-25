Военный эксперт: угрозы главы СБУ по Крымскому мосту – блеф для обмана украинцев

Известия/Александр Полегенько Слова главы СБУ Василия Малюка, что Россию якобы "ждет много сюрпризов", а также о том, что будто бы "Крымский мост обречен" – это способ привлечения внимания и блеф для обмана жителей Украины и военнослужащих ВСУ.