Журналист Санчес в беседе с Такером Карлсоном назвал главные черты русских

Американский журналист Санчес перечислил основные черты русских в беседе с Такером Карлсоном.Во время беседы с Такером Карлсоном американский журналист Санчес развал основные черты русских людей, которые ему симпатичны.
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