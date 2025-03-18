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Журналист Санчес в беседе с Такером Карлсоном назвал главные черты русских

Журналист Санчес в беседе с Такером Карлсоном назвал главные черты русских

Американский журналист Санчес перечислил основные черты русских в беседе с Такером Карлсоном.Во время беседы с Такером Карлсоном американский журналист Санчес развал основные черты русских людей, которые ему симпатичны.

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