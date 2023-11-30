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Новые Печатники

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Профилактический визит специалиста МЧС ЮВАО в Детскую городскую поликлинику № 143

Пожарной безопасности объектов здравоохранения сотрудники пожарного надзора уделяют повышенное внимание, поскольку из-за большого количества постоянно находящихся на их территории больных и персонала, возрастает риск возникновения негативных последствий от пожара.

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