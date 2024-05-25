Центральный банк снижает максимальные процентные ставки по необеспеченным кредитам

В связи с желанием Центрального банка ускорить переход к более сбалансированной структуре портфеля необеспеченных потребительских кредитов, ТКБ объявляет о снижении максимальных процентных ставок по необеспеченным кредитам.
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