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Ткач-Ткаченко перешел из «Толпара» в «Сарнию» из OHL. 19-летний вратарь системы «Салавата» провел 2 сезона в МХЛ

19-летний вратарь Иван Ткач-Ткаченко подписал контракт с «Сарнией» из юниорской лиги Онтарио (OHL). Воспитанник « Салавата Юлаева » провел два последних сезона за « Толпар » из Olimpbet МХЛ.

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