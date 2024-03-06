Путин рассказал о притягательности БРИКС для разных стран

Межгосударственное неформальное объединение стран с динамично развивающейся экономикой БРИКС (BRICS) обладает мощной притягательной силой для различных стран мира, заявил 6 марта президент РФ Владимир Путин.
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