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Путин рассказал о притягательности БРИКС для разных стран

Путин рассказал о притягательности БРИКС для разных стран

Межгосударственное неформальное объединение стран с динамично развивающейся экономикой БРИКС (BRICS) обладает мощной притягательной силой для различных стран мира, заявил 6 марта президент РФ Владимир Путин.

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