На автобусном маршруте #1, согласно реестру, должны быть кондиционеры. Недавно на главной городской площади даже с помпой презентовали новые машины с кондиционерами, закупленные "СТК".
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На автобусном маршруте #1, согласно реестру, должны быть кондиционеры. Недавно на главной городской площади даже с помпой презентовали новые машины с кондиционерами, закупленные "СТК".