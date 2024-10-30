Глава ведомства поручил представить доклад о ходе доследственной проверки по факту противоправных действий водителя маршрутного автобуса в Московской области

В социальных медиа сообщалось, что в Московской области мигрант – водитель маршрутного транспортного средства требует передачи оплаты в обход систем кассового контроля, при этом пассажиров, которые отказываются оплачивать проезд без выдачи подтверждающих документов, мужчина выгоняет из автобуса.
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