Глава ведомства поручил представить доклад о ходе доследственной проверки по факту противоправных действий водителя маршрутного автобуса в Московской области

В социальных медиа сообщалось, что в Московской области мигрант – водитель маршрутного транспортного средства требует передачи оплаты в обход систем кассового контроля, при этом пассажиров, которые отказываются оплачивать проезд без выдачи подтверждающих документов, мужчина выгоняет из автобуса.