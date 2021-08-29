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Законопроект о Российском экологическом операторе поддержали эксперты отрасли

Законопроект о Российском экологическом операторе поддержали эксперты отрасли

Законопроект о расширении полномочий Российского экологического оператора (РЭО) поддержали экологи. Как отметили в самой компании, документ разработали из-за растущего количества задач РЭО в сфере обращения с отходами и охраны окружающей среды.

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