Законопроект о Российском экологическом операторе поддержали эксперты отрасли

Законопроект о расширении полномочий Российского экологического оператора (РЭО) поддержали экологи. Как отметили в самой компании, документ разработали из-за растущего количества задач РЭО в сфере обращения с отходами и охраны окружающей среды.
Законопроект о расширении полномочий Российского экологического оператора (РЭО) поддержали экологи. Как отметили в самой компании, документ разработали из-за растущего количества задач РЭО в сфере обращения с отходами и охраны окружающей среды.
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