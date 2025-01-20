К проекту Шойгу у народа вопросы: "Запад расконсервирует военные предприятия, а наши всё рестораны и отели строят"

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Комментарии
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Геннадий Роженко
Не пойму автора, почему он уверен, что Ксения должна заняться обороной? Может место автора в окопах? Или он умеето только из-под крыльца гавкать?
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3 час.
виталий панов
Пока папа жив и у власти,дочке будет открыта дорога в любой бизнес! Но стоит Шойгу оказаться на скамье,как глава ведомства,где сидели вор на воре,и кнутом погонял,как у этой  леди-спортсменки,закроется все проекты!
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2 час.
Людмила Лиханова
Наверное, ваше образование и отсутствие патриотизма позволяют вам ТАК писать?Никто эту...мадаму не заставляет заниматься оборонкой, там и так хватает хапуг вместе с ее ...пусть занимается детьми, помогает с их лечением , а не устраивать пир во время чумы. Ну а про &quot;гавкать&quot; так это именно вы это делаете и ПОЧЕМУ ВЫ НЕ В ОКОПЕ? МОЖЕМ ПОСОДЕЙСТВОВАТЬ  и не важно ГДЕ вы в России или нет! Мы поможем вам попасть туда чтобы ваше чувство &quot;справедливости&quot; в полной мере могло бы прочувствовать будни СВО. РЕШАЙТЕСЬ !
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49 мин.

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