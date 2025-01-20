ИА Новороссия Июнь, 2024 год. Ксения на военном салоне ФЛОТ-24 в Кронштадте. Belkin Alexey/Global Look Press Дочь высокопоставленного отца, постоянно дает почву для обсуждений, занимаясь спортом и бизнесом, участвуя в благотворительных акциях.
К проекту Шойгу у народа вопросы: "Запад расконсервирует военные предприятия, а наши всё рестораны и отели строят"
Комментарии
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Геннадий Роженко
Не пойму автора, почему он уверен, что Ксения должна заняться обороной? Может место автора в окопах? Или он умеето только из-под крыльца гавкать?
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3 час.
виталий панов
Пока папа жив и у власти,дочке будет открыта дорога в любой бизнес! Но стоит Шойгу оказаться на скамье,как глава ведомства,где сидели вор на воре,и кнутом погонял,как у этой леди-спортсменки,закроется все проекты!
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2 час.
Людмила Лиханова
Наверное, ваше образование и отсутствие патриотизма позволяют вам ТАК писать?Никто эту...мадаму не заставляет заниматься оборонкой, там и так хватает хапуг вместе с ее ...пусть занимается детьми, помогает с их лечением , а не устраивать пир во время чумы. Ну а про "гавкать" так это именно вы это делаете и ПОЧЕМУ ВЫ НЕ В ОКОПЕ? МОЖЕМ ПОСОДЕЙСТВОВАТЬ и не важно ГДЕ вы в России или нет! Мы поможем вам попасть туда чтобы ваше чувство "справедливости" в полной мере могло бы прочувствовать будни СВО. РЕШАЙТЕСЬ !
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49 мин.
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