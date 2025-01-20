К проекту Шойгу у народа вопросы: "Запад расконсервирует военные предприятия, а наши всё рестораны и отели строят"

Людмила Лиханова

Наверное, ваше образование и отсутствие патриотизма позволяют вам ТАК писать?Никто эту...мадаму не заставляет заниматься оборонкой, там и так хватает хапуг вместе с ее ...пусть занимается детьми, помогает с их лечением , а не устраивать пир во время чумы. Ну а про "гавкать" так это именно вы это делаете и ПОЧЕМУ ВЫ НЕ В ОКОПЕ? МОЖЕМ ПОСОДЕЙСТВОВАТЬ и не важно ГДЕ вы в России или нет! Мы поможем вам попасть туда чтобы ваше чувство "справедливости" в полной мере могло бы прочувствовать будни СВО. РЕШАЙТЕСЬ !