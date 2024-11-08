Калужские медучреждения продолжают модернизироваться

Модернизация медицинских учреждений Калуги набирает обороты. В поликлинике №5 при городской больнице №4 ведутся отделочные работы в рамках программы обновления первичного звена здравоохранения: заменена сантехника, планируется установка новых дверей и окон Модернизация медицинских учреждений Калуги набирает обороты.
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