НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

Калужские медучреждения продолжают модернизироваться

Калужские медучреждения продолжают модернизироваться

Модернизация медицинских учреждений Калуги набирает обороты. В поликлинике №5 при городской больнице №4 ведутся отделочные работы в рамках программы обновления первичного звена здравоохранения: заменена сантехника, планируется установка новых дверей и окон Модернизация медицинских учреждений Калуги набирает обороты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх