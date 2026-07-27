25 июля 1980 года не стало Владимира Семёновича Высоцкого - одного из самых выдающихся авторов-исполнителей, чьи песни до сих пор помнит и поёт вся Россия.
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25 июля 1980 года не стало Владимира Семёновича Высоцкого - одного из самых выдающихся авторов-исполнителей, чьи песни до сих пор помнит и поёт вся Россия.
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