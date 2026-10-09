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ИА Регнум

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Юрист Капштык рассказал, как добиться компенсации за «призрачные» товары

Юрист Капштык рассказал, как добиться компенсации за «призрачные» товары

Если в магазине есть ценник, а товара нет, то покупатель может потребовать компенсацию, в том числе морального вреда и понесенных расходов.

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