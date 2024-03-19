🏆 В Евпатории семья ходулистов установила рекорд России к 10-летию Крымской весны Творческий коллектив МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга» организовал праздничное шествие.
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🏆 В Евпатории семья ходулистов установила рекорд России к 10-летию Крымской весны Творческий коллектив МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга» организовал праздничное шествие.